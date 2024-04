demolizioni

tratto da: http://zeitun.info/2021/01/18/ezra-nawi-1952-2021/ GENNAIO 18, 2021 David Shulman 14 gennaio 2021– Touching Photographs Ezra Nawi. Ebreo di Baghdadi, nato in Israele, parlava correttamente l’arabo. Un uomo come tanti, ma diverso da tutti gli altri Una di quelle giornate. I coloni hanno bloccato il sentiero che gli alunni prendono per andare a scuola; arrivano soldati e poliziotti, indifferenti. Ci apriamo la strada. La situazione di…