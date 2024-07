“C’era un’isteria pazzesca e si cominciarono a prendere decisioni senza informazioni verificate”: documenti e testimonianze ottenute da Haaretz rivelano che l’ordine operativo noto come Direttiva Annibale, che prevede l’uso della forza per impedire che i soldati vengano fatti prigionieri, fu impiegato in tre strutture dell’esercito infiltrate dai combattenti di Hamas, mettendo potenzialmente in pericolo anche…