Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle By Mjriam Abu Samra Esce per Edizioni Q “Ritorno a Gaza – Scritti di donne italo-palestinesi sul genocidio”, prima pubblicazione tutta al femminile che attraverso la riflessione personale delle palestinesi in Italia propone una disamina culturale e politica della violenza genocidaria sionista e della storica resistenza palestinese al progetto coloniale….