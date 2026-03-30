lunedì, Marzo 30, 2026

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Made in Italy per l’industria del genocidio, il nuovo dossier dei Giovani Palestinesi d’Italia

Amministratore02 mins

Articolo pubblicato originariamente dai Giovani Palestinesi d’Italia Dall’inizio del genocidio in corso a Gaza nell’ottobre 2023, l’Italia ha mantenuto un flusso strategico e continuativo di equipaggiamenti militari e risorse energetiche verso Israele, favorendo direttamente l’infrastruttura tecnica dell’aggressione. Nonostante le ripetute rassicurazioni pubbliche del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e della Presidente del Consiglio Giorgia…

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