Agosto 25, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Fidaa

“Cucinare è un gesto politico”. Il messaggio della chef palestinese Fidaa Abuhamdiya: “Il cibo avvicina e rende uguali”

014 mins

Articolo pubblicato originariamente su Virtù Quotidiane Nel conflitto che strazia ogni giorno la Striscia di Gaza, una delle emergenze più gravi è quella legata al cibo. In una terra stretta tra bombe, blocchi e blackout, l’accesso a questa fonte è diventato una sfida quotidiana e un simbolo della lotta per la sopravvivenza. La crisi alimentare…

