Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Di Filippo Ortona FRANCIA. Testimone dell’orrore di Gaza, doveva parlare in Senato. Ma dopo la deportazione dalla Germania, l’Europa lo mette al bando per un anno. Prosegue la mobilitazione nei campus. Il governo chiede ai rettori di fermarla Il chirurgo britannico-palestinese Ghassan Abu Sitta, specialista in medicina di guerra, che ha…