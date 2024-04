Il racconto di Zainab, da Gaza 35esimo giorno della guerra a Gaza, 10 novembre 2023 Abbiamo perso contatto con Zainab 36esimo giorno della guerra a Gaza, 11 novembre 2023 Zainab si fa viva con un SMS “siamo ancora vivi ma non abbiamo internet” Domanda: “riesci a mandarci il tuo diario paragrafo per paragrafo via SMS?”…