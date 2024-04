Articolo originariamente pubblicato da Mint Press News e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto per Invicta Palestina Nelle alture occupate del Golan, la popolazione di coloni e siriani è approssimativamente uguale, ma gli esperti temono che un nuovo progetto israeliano trasformerà i siriani in una minoranza demografica nella loro stessa terra. Di Jessica Buxbaum MAJDAL…