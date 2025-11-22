guesthouse

L’occupazione mira al cuore di At-Tuwani: «La guest house verrà demolita»
Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Palestina Una corte israeliana ha deciso per la demolizione immediata. La casa è da anni il luogo di incontro del villaggio e di accoglienza di attivisti da tutto il mondo Filippo Zingone Ad At-Tuwani, piccolo villaggio della zona di Masafer Yatta nel sud della Cisgiordania e centro della presenza internazionale nell’area,…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."