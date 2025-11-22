guesthouse

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Palestina Una corte israeliana ha deciso per la demolizione immediata. La casa è da anni il luogo di incontro del villaggio e di accoglienza di attivisti da tutto il mondo Filippo Zingone Ad At-Tuwani, piccolo villaggio della zona di Masafer Yatta nel sud della Cisgiordania e centro della presenza internazionale nell’area,…