Articolo pubblicato originariamente su Hind Rajab Foundation. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Da qualsiasi punto di vista, Anas Al-Sharif dovrebbe essere ancora vivo. La mattina del 10 agosto 2025, il corrispondente arabo di Al Jazeera, 28 anni, stava facendo quello che aveva fatto fin dai primi giorni dell’assalto a Gaza: riferire dalle…