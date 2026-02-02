Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Israel Yitzhki

La Fondazione Hind Rajab presenta denuncia penale in Italia contro il soldato dell’IDF Israel Yitzhki per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio

Amministratore

Articolo pubblicato originariamente su Hind Rajab Foundation Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite. Foto di copertina: Israel Yitzhki (all’estrema sinistra) in posa con i commilitoni tra le macerie di Gaza La Fondazione Hind Rajab (HRF) ha presentato una denuncia penale alle autorità giudiziarie italiane contro il soldato israeliano Israel Yitzhki, membro delle…

