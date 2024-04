Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Gideon Levy* Benvenuto, Karim Younis, Ahlan wa Sahlan. Ero così felice per il tuo rilascio dalla prigione, come ogni persona perbene che ha visto il momento in cui sei tornato a casa dopo 40 anni. Gli abbracci degli uomini, gli elogi delle donne…