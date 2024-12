Articolo pubblicato originariamente su “The New Arab“. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto In “La Strage di Gaza” (The Killing of Gaza) Gideon Levy fornisce uno sguardo cronologico e critico agli eventi attuali, con un contesto storico e politico essenziale. Di Riad al Khouri Gideon Levy è un giornalista israeliano di spicco pluripremiato, nonché autore…