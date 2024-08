poliomelite

Articolo pubblicato originariamente su Save The Children Dopo 25 anni, è tornata la poliomielite a Gaza. È stato confermato dal Ministero della Salute di Gaza un caso di poliomielite in un bambino di 10 mesi a Deir Al-Balah, sottolineato anche nei rapporti dell’OMS che confermano la presenza del poliovirus nelle acque reflue. Non c’è più tempo. Serve il…