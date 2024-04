sistema di controlli

Articolo pubblicato originariamente da +972 Magazine Le società informatiche israeliane sono in prima linea nel mercato in forte espansione del riconoscimento facciale, minacciando le libertà fondamentali in Israele-Palestina e oltre. Di Jonathan Hempel 3 maggio 2022 Negli ultimi mesi, le rivelazioni secondo cui dissidenti, difensori dei diritti umani, giornalisti e politici dell’opposizione in tutto il mondo sono stati spiati…