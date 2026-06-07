Sud del Libano a ferro e fuoco. La furia di Israele non si placa
Continua a leggere
Pubblicato originariamente sul Manifesto. Fonte: pagina FB di Pasquale Porciello Di Pasquale Porciello Il racconto di quello che sta succedendo in Libano. NUOVI ORDINI DI EVACUAZIONE nella città di Nabatieh, il centro economico del sud del paese, e poi bombardamenti. Bombe anche a Tiro. In serata l’esercito israeliano ha affermato che decine di combattenti di…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie