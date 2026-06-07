Pubblicato originariamente sul Manifesto. Fonte: pagina FB di Pasquale Porciello Di Pasquale Porciello Il racconto di quello che sta succedendo in Libano. NUOVI ORDINI DI EVACUAZIONE nella città di Nabatieh, il centro economico del sud del paese, e poi bombardamenti. Bombe anche a Tiro. In serata l’esercito israeliano ha affermato che decine di combattenti di…