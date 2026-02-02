Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Valditara

Comunicato Docenti Per Gaza su partecipazione delle scuole al webinar con Francesca Albanese

Amministratore

Articolo pubblicato originariamente sul sito di Docenti per Gaza Nei giorni 4, 9 e 10 dicembre 2025, la Relatrice speciale ONU per il Territorio palestinese occupato Francesca Albanese ha incontrato numerose scuole (un totale stimato di quasi 12 mila studentesse e studenti) per presentare il suo libro Quando il mondo dorme. Storie, parole, ferite della Palestina,…

