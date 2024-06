via crucis

Di Amira Hass – fonte: Internazionale PRIMA STAZIONE. “Israele è stato sconfitto non perché Hamas non è vinto ma perché la storia ci ricorderà per aver ucciso bombardando edifici pieni di bambini, donne e anziani”. SECONDA STAZIONE. “Abbiamo portato alla fame e alla sete due milioni e trecentomila persone concentrate in aree “sicure” prima di…