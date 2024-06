Israele ha rapito mio padre e mio fratello

Hanin Alyan Elholy è una ricercatrice, scrittrice e traduttrice residente a Gaza. Hanin si è laureata in letteratura inglese ed educazione presso l’Università Islamica di Gaza, dove attualmente sta conseguendo un dottorato in linguistica applicata. Crede che “scrivere sia potere, creatività e sollievo”. Hanin scrive quando le sue emozioni emergono, così come quando è incuriosita da “idee inquietanti e questioni misteriose”. La psicologia, il teatro, la poesia e l’arte sono gli altri suoi amori. Oltre che in We Are Not Numbers (Non Siamo Numeri), Hanin è attiva nel programma Challenge to Change Little Sister-Big Sister (Sfida per Cambiare Sorellina-Sorella Maggiore) e in due iniziative per utilizzare i social media per educare il pubblico occidentale sul caso palestinese: 16 Ottobre (dal nome della data in cui è stato pubblicato il Rapporto Goldstone rilasciato dalle Nazioni Unite) e 3D Youth (Gioventù 3D – dedicato, determinato e motivato).