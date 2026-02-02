Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

agnelli

Qui i coloni non mostrano pietà nemmeno per le pecore e gli agnelli

Amministratore

Articolo pubblicato originariamente su Hareetz. Traduzione dall’inglese a cura di Beniamino Rocchetto per La zona Grigia Di Gideon Levy e Alex Levac Due volte in due mesi, i coloni hanno attaccato la casa della famiglia Daramin, fracassando il cranio degli animali, vandalizzando la casa e spruzzando gas urticante sui loro figli traumatizzati. Due agnelli appena nati. Sono venuti…

