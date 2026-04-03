«Crimine di guerra»: condanna internazionale mentre i ministri israeliani festeggiano la legge sulla pena di morte contro i prigionieri palestinesi
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Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Itamar Ben-Gvir durante il giuramento del 37° governo israeliano, il 29 dicembre 2022. (Foto: Ufficio stampa del governo israeliano) Di Qassam Muaddi Le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato una nuova legge israeliana che prevede la pena…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie