venerdì, Aprile 3, 2026

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«Crimine di guerra»: condanna internazionale mentre i ministri israeliani festeggiano la legge sulla pena di morte contro i prigionieri palestinesi

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Itamar Ben-Gvir durante il giuramento del 37° governo israeliano, il 29 dicembre 2022. (Foto: Ufficio stampa del governo israeliano) Di Qassam Muaddi Le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato una nuova legge israeliana che prevede la pena…

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