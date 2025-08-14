Agosto 14, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

conferenza stampa Nandino Capovilla

Mercoledì 13 agosto 2025 – CONFERENZA STAMPA con don Nandino Capovilla

Amministratore03 mins

“Lunedì 11 agosto pomeriggio siamo arrivati a Tel Aviv con un gruppo di quindici persone di Pax Christi – dice il Vescovo Presidente di Pax Christi, don Giovanni Ricchiuti – per un pellegrinaggio di pace in Terra Santa nell’ambito della Campagna “ Ponti non muri”. Tra noi c’era anche don Nandino Capovilla parroco a Marghera (Venezia): dal 2004 è tra i promotori della…

Continua a leggere