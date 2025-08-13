Mercoledì 13 agosto 2025 – CONFERENZA STAMPA con don Nandino Capovilla

“Lunedì 11 agosto pomeriggio siamo arrivati a Tel Aviv con un gruppo di quindici persone di Pax Christi – dice il Vescovo Presidente di Pax Christi, don Giovanni Ricchiuti – per un pellegrinaggio di pace in Terra Santa nell’ambito della Campagna “ Ponti non muri”. Tra noi c’era anche don Nandino Capovilla parroco a Marghera (Venezia): dal 2004 è tra i promotori della campagna “Ponti non muri” ed è stato dal 2009 al 2013 coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Noi siamo riusciti a passare i controlli, lui no. Gli è stato notificato un diniego a entrare nel Paese motivato con “ considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all’ordine pubblico”…Poi è stato bloccato e portato in una sala e noi non l’abbiamo più visto” (Famiglia Cristiana, 11/08/2025).

CONFERENZA STAMPA Mercoledì 13 agosto 2025 ore 11.00

Insieme a don Nandino Capovilla, parteciperanno:

– Betta Tusset, per la ” Campagna Ponti e non muri” di Pax Christi Italia

– don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi Italia e già coordinatore nazionale

– mons. Giovani Ricchiuti, presidente di Pax Christi, in collegamento dalla Palestina.

“ Non autorizzo nessun giornalista a intervistarmi sulle mie 7 ore di detenzione se non scrivono del popolo che da 70 anni è prigioniero sulla sua terra” (d. Nandino Capovilla, Tel Aviv, lunedì notte, appena rilasciato per essere rimpatriato)

” Ora è il tempo di sollevare lo scarpone del gigante dal capo di chi non ha più il fiato per gridare di rabbia, di sconforto, di richiesta di aiuto” (tratto dal libro ‘SOTTO IL CIELO DI GAZA, Nandino Capovilla, Betta Tusset – ediz. La meridiana)

Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta sulla pagine FB di Pax Christi Italia.

I giornalisti che intendessero intervenire, possono richiedere il link Zoom a:

Segreteria nazionale di Pax Christi Italia: info@paxchristi.it

Renato Sacco: 348-3035658

Betta Tusset: 347-7929787

