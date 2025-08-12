Sono libero. Subito sanzioni a Israele

Di Don Nandino Capovilla

SONO LIBERO! Mi hanno fatto uscire ora. Restituito cellulare e valigia. Tutto bene. Dicono che mi fanno volare in Grecia stanotte.

Questi alcuni dei miei numerosissimi di guardia in queste 7 ore. MA PER PIACERE: DITE A CHIUNQUE SCRIVA CHE BASTA UNA RIGA PER DIRE CHE STO BENE MENTRE LE ALTRE VANNO USATE PER CHIEDERE SANZIONI ALLO STATO CHE tra i suoi “errori” bombarda moschee e chiese mentre i suoi ORRORI si continua a fingere che siano solo esagerazioni.

NON AUTORIZZO NESSUN GIORNALISTA A INTERVISTARMI SULLE MIE SETTE ORE DI DETENZIONE SE NON VIENE SCRITTO CHE IL POPOLO PALESTINESE DA SETTANT’ANNI È PRIGIONIERO SULLA SUA TERRA