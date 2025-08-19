Agosto 19, 2025

delegazione Pax Christi

L’ultima tomba della pace (ma non li lasceremo soli!)

Amministratore05 mins

Della delegazione di Pax Christi Italia, Pellegrinaggio di Giustizia 2025 Solo stando qui, spostandosi tra Gerusalemme e Ramallah, camminando con la gente di Palestina tra un villaggio e una delle tante scuole delle comunita beduine sovrastate con protervia dall’enorme colonia di Maalee Adumim, solo da qui si comprende quanto la notizia senza risonanze di questi giorni…

