delegazione Pax Christi

L’ultima tomba della pace (ma non li lasceremo soli!)
Continua a leggere
Della delegazione di Pax Christi Italia, Pellegrinaggio di Giustizia 2025 Solo stando qui, spostandosi tra Gerusalemme e Ramallah, camminando con la gente di Palestina tra un villaggio e una delle tante scuole delle comunita beduine sovrastate con protervia dall’enorme colonia di Maalee Adumim, solo da qui si comprende quanto la notizia senza risonanze di questi giorni…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."