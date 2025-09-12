Un minuto di silenzio per Gaza, il primo giorno di scuola
UN MINUTO DI SILENZIO PER GAZA, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. QUESTO IL TESTO DA LEGGERE AI NOSTRI RAGAZZI Di Docenti per Gaza 𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒆/𝒊, 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒂, 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆̀ 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒊𝒕* 𝒅𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒊𝒅𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆. 𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."