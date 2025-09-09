UN MINUTO DI SILENZIO PER GAZA, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. QUESTO IL TESTO DA LEGGERE AI NOSTRI RAGAZZI
Di Docenti per Gaza
𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒆/𝒊, 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒂, 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆̀ 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒊𝒕* 𝒅𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒊𝒅𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆.
𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒗𝒊𝒄𝒊𝒏* 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒆/𝒊, 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒂, 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂̀ 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒆 𝒆 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒆 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊.
𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒐 𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐 𝒊𝒏 𝑷𝒂𝒍𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒆𝒏𝒐𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝑰𝒔𝒓𝒂𝒆𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒊 𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆.
𝑼𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒛𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏𝒐 𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒏𝒐 𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒆 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒊𝒎𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊.
“𝑩𝒐𝒎𝒃𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊, 𝒇𝒂𝒎𝒆, 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒕, 𝒆𝒍𝒆𝒕𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓𝒊 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒊𝒅𝒊𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒆𝒏𝒐𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂̀. 𝑺𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒊, 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒂𝒓𝒆 𝒆 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒂𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒊𝒔𝒕𝒓𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂 𝑮𝒂𝒛𝒂”.
Lettera aperta dei rettori delle università di Gaza, 5 agosto 2025.
📌NB: vi chiediamo di comunicare la vostra adesione su questo form, in modo da avere una mappatura nazionale delle adesioni. Grazie!
https://forms.gle/LeoH2xHunYxMXjUm8
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."