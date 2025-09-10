Le équipe di MSF vedono il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente da Medici Senza Frontiere. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Le nostre équipe in Cisgiordania sono testimoni di politiche e pratiche volte ad allontanare i palestinesi dalla loro terra.

Queste politiche e pratiche includono lo sfollamento forzato, la distruzione delle case, l’impunità per la violenza dei coloni, le restrizioni di movimento e altro ancora.

Esortiamo gli Stati terzi ad esercitare pressioni significative su Israele affinché interrompa le pratiche che allontanano i palestinesi dalla loro terra.

I palestinesi sono costretti a sfollare in massa in Cisgiordania, in Palestina, dalle forze israeliane e dai coloni, aumentando in modo significativo il rischio di pulizia etnica nel territorio occupato, avverte Medici senza frontiere (MSF).

Più che in ogni altro momento della nostra storia di 36 anni di assistenza medica e psicologica in Palestina, MSF vede come la sofferenza causata dall’occupazione israeliana sia diventata normalizzata.

Nel corso del 2025, le équipe di MSF sono state testimoni di politiche e pratiche palesemente volte a rimuovere le persone dalla loro terra e a impedire qualsiasi possibilità di ritorno. MSF esorta gli Stati terzi, in particolare quelli che hanno stretti legami politici, militari o economici con Israele – compresi gli Stati Uniti e gli Stati membri dell’Unione Europea – ad esercitare pressioni significative per fermare le pratiche che danneggiano e spostano con la forza i palestinesi e per garantire la fine dell’occupazione, che è illegale secondo il diritto internazionale.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito all’impatto delle forze israeliane e dei coloni che hanno esercitato una forza e un controllo sempre maggiori sul popolo palestinese, culminati nel genocidio di Gaza e nell’escalation della repressione militare e della violenza dei coloni in Cisgiordania”, afferma Simona Onidi, coordinatrice dei progetti di MSF a Jenin e Tulkarem.

“Queste azioni si inseriscono nel più ampio processo coloniale, dove il rischio di pulizia etnica – attraverso la rimozione forzata delle comunità palestinesi – porterà a un cambiamento demografico permanente”, afferma Onidi.

Le tattiche di sfollamento si stanno espandendo e intensificando

Il piano di insediamento E1, approvato di recente, dividerebbe completamente la Cisgiordania, isolando il nord dal sud e separando Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania.1 Questo è uno dei più chiari tentativi recenti delle autorità israeliane di uccidere qualsiasi prospettiva di futuro palestinese.

Le operazioni militarizzate hanno provocato decine di migliaia di sfollati

Secondo l’UNRWA, dall’inizio dell’anno l’operazione militare israeliana del Muro di Ferro in corso ha costretto 40.000 persone a sfollare nel nord della Cisgiordania. Tre campi profughi sono stati violentemente saccheggiati e svuotati. Case e infrastrutture civili – tra cui scuole e centri sanitari – sono state demolite, aumentando la probabilità che lo sfollamento diventi permanente.

All’inizio dell’operazione militare, MSF ha inviato équipe mediche mobili in 42 siti a Tulkarem e Jenin, anche presso le cliniche del Ministero della Salute, e ha consegnato beni di prima necessità ai palestinesi sfollati.

Le forze israeliane distruggono case palestinesi

Da gennaio 2023, altri 6.450 palestinesi sono stati sfollati nel nord della Cisgiordania a causa della demolizione di case. Solo nei mesi di aprile e maggio 2025, MSF ha fornito supporto materiale e di salute mentale ai residenti di 12 località del governatorato di Hebron le cui case sono state demolite. Duecentoquarantasei persone, tra cui almeno 97 bambini, sono state sfollate con la forza.

Questo rappresenta solo una frazione del numero di demolizioni effettuate in Cisgiordania nello stesso periodo.

“Non è la prima demolizione o incursione dell’esercito che avviene nel villaggio, ma questa volta è stata la più aggressiva”, racconta Warda*, membro della comunità di Hebron. “Abbiamo chiesto loro se potevamo recuperare i nostri beni e portare via alcune cose dalle case prima che le demolissero, ma si sono rifiutati. Hanno portato via le nostre cose dalle nostre case, ci sono passati sopra con il bulldozer e le hanno distrutte”.

La violenza dei coloni continua impunemente

Gli attacchi dei coloni, spesso condotti nella più totale impunità e sotto la protezione dell’esercito, stanno anche causando livelli crescenti di sfollamento. Dall’inizio del 2023, quasi 2.900 palestinesi sono stati sfollati a causa della violenza dei coloni e delle restrizioni di movimento che bloccano i palestinesi dai servizi essenziali.3 Dal giugno 2025, la maggior parte dei villaggi di Masafer Yatta ha dovuto affrontare attacchi quotidiani dei coloni e perquisizioni militari.

In una valutazione condotta su 197 famiglie nel governatorato di Hebron tra aprile e maggio 2025, MSF ha rilevato che le famiglie con almeno un membro esposto alla violenza avevano una probabilità 2,3 volte maggiore di manifestare un grave disagio mentale. Il 28,1% delle famiglie ha riferito che almeno un membro aveva subito violenza negli ultimi tre mesi.

Le crescenti restrizioni di movimento bloccano l’accesso all’assistenza sanitaria, alla scuola e al lavoro

I palestinesi in Cisgiordania sono anche sottoposti a barriere fisiche opprimenti, progettate per rendere la vita impraticabile e allontanarli dalle loro terre. Queste includono restrizioni di movimento, come i posti di blocco che sono aumentati di numero. Dal dicembre 2024 al febbraio 2025 sono stati introdotti 36 nuovi posti di blocco. Anche i posti di blocco temporanei, che possono apparire in modo imprevedibile, sono aumentati: da 116 tra ottobre e dicembre 2023 a 370 tra gennaio e aprile 2025. Queste restrizioni hanno un impatto diretto sull’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria, alle scuole, al lavoro e ad altri servizi essenziali. Di conseguenza, molti pazienti si rivolgono alle cliniche mobili di MSF piuttosto che tentare di raggiungere gli ospedali, anche quando sono necessarie cure specialistiche.

Gli attacchi all’acqua mettono in pericolo intere comunità

I palestinesi in Cisgiordania devono affrontare gravi limitazioni nei servizi di base, compreso l’accesso all’acqua che è controllato dalle autorità israeliane. Dal maggio 2025, una compagnia idrica israeliana ha ridotto in modo sostanziale la fornitura di acqua attraverso due principali punti di connessione delle condutture israeliane al governatorato di Hebron, riducendo la fornitura di acqua pubblica a Hebron di oltre il 50%, con conseguenze per quasi 800.000 persone.4

MSF ha anche risposto alle segnalazioni di coloni che hanno tagliato le condutture dell’acqua, compresi incidenti confermati nell’agosto del 2025, come in un villaggio delle South Hebron Hills, dove il 50% della comunità è stato colpito dalla mancanza d’acqua. Il bisogno in queste aree è ora così alto e diffuso che le attività di emergenza di MSF per l’acqua e i servizi igienici non sono più sufficienti. Le nostre équipe hanno consegnato 30 cisterne d’acqua alle famiglie di South Hebron Hills per aiutarle a immagazzinare la poca acqua che ricevono via camion.

La perdita di terre, permessi di lavoro e libertà di movimento sta distruggendo i mezzi di sussistenza dei palestinesi

I mezzi di sussistenza dei palestinesi sono sempre più minacciati dalla cancellazione dei permessi di lavoro, dalle restrizioni di movimento che bloccano l’accesso ai posti di lavoro e dagli attacchi ai terreni agricoli e ai pastori, minando ulteriormente la loro capacità di sostentamento.

“Non si tratta solo di demolire le nostre case”, dice un membro della comunità di Masafer Yatta. “Si prendono anche la nostra terra, cercano di rubarci il reddito e ci rendono impossibile vivere qui. Tutte le persone qui vivono di attività agricole e di pastorizia. Ma i coloni ci impediscono di pascolare le nostre pecore, così che non possiamo più guadagnarci da vivere se restiamo qui”.

Le politiche di annessione di Israele nella Cisgiordania occupata costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. La fine dell’occupazione rimane l’unica strada per alleviare le profonde difficoltà dei palestinesi.