fede

Nuovo documento di Kairos Palestina. Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio

Amministratore067 mins

La redazione di Bocche Scucite ha tradotto in italiano il nuovo documento dell’iniziativa cristiano palestinese Kairos Palestina “un momento di verità: la fede in tempo di genocidio” SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio L’iniziativa cristiano-palestinese Kairos Palestina Guardiamo al giorno in cui potremo vivere liberi nella…

