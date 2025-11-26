Nuovo documento di Kairos Palestina. Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio
La redazione di Bocche Scucite ha tradotto in italiano il nuovo documento dell’iniziativa cristiano palestinese Kairos Palestina “un momento di verità: la fede in tempo di genocidio” SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF Un momento di verità: la fede in tempo di genocidio L’iniziativa cristiano-palestinese Kairos Palestina Guardiamo al giorno in cui potremo vivere liberi nella…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."