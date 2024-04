giorno 112

Centododicesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 26 gennaio 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione Decisione della Corte internazionale di giustizia: Chi, come, e quando ? verrà applicata? Come al solito, lo Stato occupante sionista ignora le risoluzioni internazionali e non rispetta le leggi o gli accordi internazionali, anche quelli…