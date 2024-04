giorno 135

Centotrentacinquesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 18 febbraio 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione Camminare per le strade distrutte di Gaza City è opprimentemente triste Oggi ho osato uscire per ispezionare la mia casa, che non ho potuto visitare dopo il ritiro dell’esercito sionista dal cuore di Gaza City….