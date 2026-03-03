martedì, Marzo 3, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

liberiamo Shireen

RACCOLTA FONDI: Liberiamo Shireen dalle carceri israeliane

Amministratore02 mins

Aggiornamento del 25/02/2026 La nostra amica Shireen Alhamamreh è stata condannata a: 13 mesi di detenzione 50.000 shekel di multa 10.000 shekel per evitare la trasformazione del caso in detenzione amministrativa 10.000 shekel aggiuntivi con pena sospesa per 3 anni in caso di nuove pubblicazioni Confisca del telefono personale La data prevista di rilascio è…

