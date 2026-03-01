RACCOLTA FONDI: Liberiamo Shireen dalle carceri israeliane

Aggiornamento del 25/02/2026

La nostra amica Shireen Alhamamreh è stata condannata a:

13 mesi di detenzione

50.000 shekel di multa

10.000 shekel per evitare la trasformazione del caso in detenzione amministrativa

10.000 shekel aggiuntivi con pena sospesa per 3 anni in caso di nuove pubblicazioni

Confisca del telefono personale

La data prevista di rilascio è il 25 luglio 2026

Shireen è detenuta nel carcere femminile di Carcere di Damon.

Durante la detenzione ha sviluppato una malattia della pelle legata alle condizioni igieniche dell’ambiente carcerario.

Cosa è successo

Il 18 giugno 2025 è stata arrestata nella sua casa nel villaggio di Hussan, vicino a Betlemme, con l’accusa di incitamento in relazione a post pubblicati su Facebook in cui esprimeva solidarietà alla popolazione di Gaza e citava versetti del Corano sulla pazienza e resilienza.

Perché questa raccolta fondi

Conosciamo Shireen e la sua famiglia dal 2013, quando durante il viaggio “Tutti a raccolta” siamo stati ospiti nel loro villaggio. In questi anni abbiamo costruito un rapporto diretto e personale.

Dopo mesi di incertezza, la famiglia ha deciso di affidarsi a un avvocato privato per garantire una difesa adeguata.

Questa raccolta nasce per:

Coprire le spese legali

Contribuire al pagamento delle sanzioni economiche

I fondi raccolti verranno consegnati direttamente a mano alla famiglia da una nostra collaboratrice fidata.

Come puoi aiutare

Dona anche una piccola cifra

Condividi questa campagna

Aiutaci a diffondere l’appello nella tua rete di amicizia e di attivismo