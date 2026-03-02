Giustificazioni maliziose: gli apologeti dell’attacco all’Iran

28 febbraio 2026. Un altro attacco, un’altra violazione della Carta delle Nazioni Unite. Una grave violazione del diritto internazionale. Come al solito, una violazione celebrata come etica, necessaria e nobile in linea di principio dai potenti che dettano tali condizioni. Non squallida, pericolosa, destabilizzante. A quanto pare, non segue lo stesso schema di prima: interventi in Iraq, Libia. Non, per carità, un altro intervento per rovesciare il regime di questo stesso Paese orchestrato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna nel 1953.

Sì, si trattava dell’Iran, bombardato per la seconda volta in meno di un anno, con la sua gerarchia presa di mira, ancora una volta, ma in modo più completo. Il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso, insieme al suo consigliere Ali Shamkhani e a numerosi alti funzionari delle forze armate, dei servizi segreti e del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Questa volta, l’operazione congiunta tra Israele e Stati Uniti ha assunto due forme diverse. (Queste distinzioni sembrano essere sfuggite ai giornalisti distratti.) La parte israeliana dell’accordo è l’Operazione Lion’s Roar; quella americana, l’Operazione Epic Fury. Entrambe sono ugualmente mendaci nelle loro giustificazioni, la prima incentrata sulla neutralizzazione del programma nucleare iraniano e delle capacità missilistiche balistiche, la seconda più in generale sull’indebolimento dell’influenza dell’Iran nel finanziare i suoi rappresentanti e nel favorire le condizioni per un cambio di regime.

Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu l’obiettivo era porre fine alla «minaccia del regime dell’Ayatollah in Iran». I tiranni clericali stavano «tramando di ricostruire le loro capacità nucleari e missilistiche» e di collocarle «sottoterra, dove non possiamo raggiungerle. Se non li fermiamo ora, diventeranno invulnerabili».

La dichiarazione del 28 febbraio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump pubblicata su Truth Social giustificava l’attacco preventivo con alcune assurdità spettacolari. Teheran aveva deciso di “ricostruire il proprio programma nucleare e continuare a sviluppare missili a lungo raggio che ora possono minacciare i nostri ottimi amici e alleati in Europa, le nostre truppe di stanza all’estero e che potrebbero presto raggiungere il territorio americano”. La loro industria missilistica balistica sarebbe stata rasa al suolo, la marina annientata, i loro proxy armati paralizzati. Ai membri della Guardia Rivoluzionaria sarebbe stata concessa la completa immunità nel deporre le armi; i cittadini iraniani avrebbero dovuto, se ne avessero avuto la possibilità, insorgere e prendere le redini del potere.

Con questi atti di illegalità, cosa potevamo aspettarci da paesi così desiderosi di imprimere agli altri i meriti del diritto internazionale? La risposta: non molto. Il miscuglio di bugie di Netanyahu e Trump non ha interessato l’Australia, con il governo Albanese pronto a dare il suo sostegno e a essere connivente nella violazione del diritto internazionale. Non mostrando alcun interesse per il fatto che l’Iran avesse o meno capacità nucleari o rappresentasse una minaccia imminente, Canberra si è limitata a «riconoscere che il programma nucleare iraniano è una minaccia per la pace e la sicurezza globale. La comunità internazionale ha chiarito che al regime iraniano non potrà mai essere permesso di sviluppare un’arma nucleare».

In modo disonesto, la dichiarazione faceva riferimento alla reintroduzione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro Teheran per non aver rispettato il Piano d’azione congiunto globale, senza menzionare che Trump, sotto la pressione israeliana, lo aveva sabotato in primo luogo.

“Sosteniamo l’azione degli Stati Uniti volta a impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari e di continuare a minacciare la pace e la sicurezza internazionali”. Se mai ci si potesse aspettare che un servile codardo scrivesse una nota di approvazione per la violazione del diritto internazionale e l’indebolimento dell’ordine delle Nazioni Unite, era proprio questa.

Il governo canadese di Mark Carney ha adottato una linea molto simile. “Il Canada”, hanno dichiarato il primo ministro Carney e il ministro degli Affari esteri Anita Anand, “sostiene gli Stati Uniti nell’impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari e nel prevenire che il suo regime continui a minacciare la pace e la sicurezza internazionali”. Questo sostegno all’aggressione illegale ha spinto Lloyd Axworthy, ex ministro degli Affari esteri, a definirlo «un abbandono di un elemento di lunga data della nostra politica estera». Anche l’ex diplomatica canadese Sabine Nölke ha osservato che non c’era «alcuna connessione logica al motivo per cui ora stiamo sostenendo un atto di guerra di aggressione apparentemente illegale». Non c’era alcuna necessità di attaccare l’Iran; si trattava solo di una «guerra di scelta».

Francia, Germania e Regno Unito, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito la linea di condanna dell’Iran come minaccia centrale, sia per il suo programma nucleare e missilistico balistico, sia per le sue attività sovversive e le violazioni dei diritti umani. Gli unici attacchi da condannare non erano quelli preventivi di Israele e Stati Uniti, in cui i tre paesi non hanno avuto alcun ruolo, ma gli “attacchi militari indiscriminati” dell’Iran.

Anche l’Unione Europea si è espressa in modo ambiguo, senza mai condannare le azioni statunitensi e israeliane come una violazione del diritto internazionale nella sua dichiarazione del 1° marzo, concentrandosi invece sulla sua meritoria politica di sanzioni nei confronti dell’Iran, sulla triste situazione dei diritti umani a Teheran e sui “programmi missilistici balistici e nucleari dell’Iran e sul suo sostegno ai gruppi armati in Medio Oriente”. L’UE ha costantemente esortato l’Iran a porre fine al suo “programma nucleare, a frenare il suo programma missilistico balistico, ad astenersi da attività destabilizzanti nella regione e in Europa e a cessare la terribile violenza e repressione contro il proprio popolo”.

Tutta la colpa dell’attacco preventivo illegale contro l’Iran era stata sua. Con una sconcertante omissione dell’ovvio, Teheran è stata accusata di essere l’aggressore per aver contrastato gli attacchi contro di sé con attacchi alle basi e alle strutture statunitensi in altri paesi. Ciononostante, è stata richiesta “la massima moderazione, la protezione dei civili e il pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario”, nonostante non esistesse alcun diritto internazionale umanitario da rispettare, né una Carta da proteggere. “Gli attacchi dell’Iran e la violazione della sovranità di diversi paesi della regione sono ingiustificabili. L’Iran deve astenersi da attacchi militari indiscriminati”. Chiaramente, la violazione della Carta delle Nazioni Unite era perfettamente giustificabile per Israele e gli Stati Uniti. L’obiettivo, in definitiva, era quello di garantire che l’Iran non acquisisse mai un’arma nucleare. L’UE avrebbe fornito assistenza diplomatica in tal senso, ignorando che al momento degli attacchi erano in corso colloqui diplomatici tra Washington e Teheran.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, invece di condannare gli attacchi come potenzialmente in grado di minare la sicurezza regionale, ha chiesto una “transizione credibile in Iran”. Kaja Kallas, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sembrava celebrare l’uccisione di Ali Khamenei come “un momento decisivo nella storia dell’Iran”. Nonostante l’incertezza, “ora si apre la strada verso un Iran diverso, in cui il popolo potrà avere maggiore libertà di scelta”. Entrambe le funzionarie sono chiaramente all’oscuro dei disastri causati dai cambiamenti imposti all’Iran e ad altri paesi del Medio Oriente, dove i desideri della popolazione sono irrilevanti per gli interferenti stranieri.

La maggior parte degli Stati europei, intimiditi e timorosi, ha rifiutato di menzionare l’illegalità dell’azione israelo-statunitense. Era l’Iran ad essere da biasimare in tutti i sensi.

Con arrogante ipocrisia, all’Iran è stato detto che non avrebbe mai potuto acquisire un’arma nucleare, tralasciando il fatto scomodo che Israele era una potenza nucleare non dichiarata che eludeva le normative internazionali e il controllo del proprio programma.

Il primo ministro ceco Andrej Babiš, ad esempio, ha preferito ignorare la storia definendo semplicemente il programma nucleare iraniano «incontrollabile». Questo, insieme al suo «sostegno al terrorismo, rappresenta un pericolo per noi e per tutta l’Europa». Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, in linea con le patologie provinciali del suo Paese e degli altri Stati baltici, ha ritenuto l’uccisione dell’Ayatollah «una battuta d’arresto significativa per l’alleato dell’Iran, la Russia».

L’unico leader dell’UE a mostrare buon senso e consapevolezza del conflitto in corso è stato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchéz, che ha respinto «l’azione unilaterale degli Stati Uniti e di Israele» che ha contribuito «a un ordine internazionale più incerto e ostile». Pur ripudiando le azioni di Teheran e della Guardia rivoluzionaria iraniana, il primo ministro ha lamentato che “non possiamo permetterci un’altra guerra prolungata e devastante in Medio Oriente”. Questo potrebbe essere esattamente ciò che otterremo, che sia sostenibile o meno.