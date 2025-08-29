Agosto 29, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Lido di Venezia

Sabato 30 agosto: manifestazione per la Palestina al Lido di Venezia

Amministratore01 mins

Parteciperemo anche noi alla manifestazione per la Palestina che si svolgerà sabato 30 agosto al Lido di Venezia. Condividiamo alcune informazioni pratiche per arrivare Corteo per la #Palestina – Info logistiche Come arrivare al Lido? 👉🏻 Abbiamo una MOTONAVE partenza: Hub Pala Expo (Vega) ore 15 ritorno: Santa Maria Elisabetta (Lido) ore 20.45 Questa motonave…

Continua a leggere