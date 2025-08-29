Sabato 30 agosto: manifestazione per la Palestina al Lido di Venezia
Parteciperemo anche noi alla manifestazione per la Palestina che si svolgerà sabato 30 agosto al Lido di Venezia. Condividiamo alcune informazioni pratiche per arrivare Corteo per la #Palestina – Info logistiche Come arrivare al Lido? 👉🏻 Abbiamo una MOTONAVE partenza: Hub Pala Expo (Vega) ore 15 ritorno: Santa Maria Elisabetta (Lido) ore 20.45 Questa motonave…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."