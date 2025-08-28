Agosto 28, 2025

Sabato 30 agosto: manifestazione per la Palestina al Lido di Venezia

Parteciperemo anche noi alla manifestazione per la Palestina che si svolgerà sabato 30 agosto al Lido di Venezia.

Condividiamo alcune informazioni pratiche per arrivare

Corteo per la #Palestina – Info logistiche

Come arrivare al Lido?

👉🏻 Abbiamo una MOTONAVE
partenza: Hub Pala Expo (Vega) ore 15
ritorno: Santa Maria Elisabetta (Lido) ore 20.45

Questa motonave è riservata a tutt* l* manifestanti!
Contributo 5€ a persona

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per info e prenotazioni scrivere al 3209147039

👉🏻In alternativa dalla stazione Venezia Santa Lucia o Piazzale Roma partenze in autonomia coi battelli 2, 5.1, 5.2 (e 6 sono da P. Roma)

 

