Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Per molti, la lingua ebraica è ormai indissolubilmente legata al sionismo e irrimediabilmente contaminata dal genocidio. Ma non è sempre stato così: un numero crescente di palestinesi e di ebrei antisionisti sta cercando di riappropriarsene. Di Raphael Mimoun* All’inizio di…