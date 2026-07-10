“Questa è l’ultima volta che mi vedrai. Mi hanno portato qui per uccidermi”. Il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya sembra aver perso ogni speranza di uscire vivo dalle carceri israeliane. Non possiamo restare in silenzio. FIRMA Nei giorni scorsi il suo avvocato ha potuto fargli visita dopo settimane di isolamento in una cella sotterranea. Ha…