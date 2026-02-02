Febbraio 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Palestine Action

UK: Oltre 2 mesi di sciopero della fame, attiviste-i di “Palestine Action” rischiano seriamente la vita

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente su Radio Onda D’Urto Heba Muraisi, Kamran Ahmed, Lewie Chiaramello e Teuta Hoxha sono 4 attiviste-i di Palestine Action che sono in sciopero della fame – in alcuni casi da oltre 2 mesi – nelle carceri britanniche (altre 4 attiviste-i hanno invece dovuto interrompere l’azione di lotta nelle scorse settimane). Le loro condizioni di salute…

Continua a leggere

Palestine Action su come continuare la lotta

Amministratore016 mins

Editoriale pubblicato su “The New York War Crimes”. Traduzione a cura di Veronica Bianchini per Bocche Scucite Foto di copertina: Gli attivisti di Palestine Action prendono di mira Permoid, a Newton Aycliffe, in Inghilterra. Giugno 2025. L’anno passato deve servire a liberarci tutti dall’illusione di poter cambiare il mondo senza sacrifici. Quando parliamo dei nostri…

Continua a leggere