Di Norberto Julini , staff campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia Quarant’anni d’impegno e sentirli tutti : questa la prima reazione all’intervento di Piero Fassino su Il Manifesto in merito alla questione israelo-palestinese dopo l’audizione dell’avvocatessa Francesca Albanese , rapporteur del Consiglio ONU per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi. Anzitutto osservo…