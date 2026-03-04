I portuali del mediterraneo lanciano un primo storico sciopero internazionale
Articolo pubblicato originariamente su People Dispatch. Traduzione a cura di Veronica Bianchini per Bocche Scucite DiAna Vračar Il 6 febbraio i lavoratori portuali di oltre 20 porti del Mediterraneo hanno incrociato le braccia per dire no alla guerra, alla militarizzazione e alla privatizzazione dei porti. Oggi i portuali di oltre 20 porti del Mediterraneo hanno…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga