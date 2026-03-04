mercoledì, Marzo 4, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

portuali

I portuali del mediterraneo lanciano un primo storico sciopero internazionale

Amministratore06 mins

Articolo pubblicato originariamente su People Dispatch. Traduzione a cura di Veronica Bianchini per Bocche Scucite DiAna Vračar Il 6 febbraio i lavoratori portuali di oltre 20 porti del Mediterraneo hanno incrociato le braccia per dire no alla guerra, alla militarizzazione e alla privatizzazione dei porti. Oggi i portuali di oltre 20 porti del Mediterraneo hanno…

Continua a leggere