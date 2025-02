riviera Medio Oriente

Articolo pubblicato originariamente come post sulla pagina FB di Paola Caridi Di Paola Caridi Trump insiste ancora una volta che i palestinesi se ne devono andare da Gaza. Non hanno alternative se non quella di lasciare Gaza e possono risistemarsi, spostarsi, trasferirsi in Giordania e in Egitto. Deportazione. Si chiama deportazione e, dall’altra prospettiva –…