La fattoria Tent of Nations di Betlemme della famiglia Nassar, arabo cristiana, accoglie persone da tutto il mondo. Dialogo e collaborazione seguono il principio “Ci rifiutiamo di essere nemici“. Il coinvolgimento internazionale genera raccolti agricoli, relazioni valoriali e sviluppo della persona. Una realtà edificante in un contesto di occupazione. Carissimi tutti, è nata TON Italia ODV! Nella…