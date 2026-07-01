Tent of Nations: newsletter n.40. E’ nata TON Italia ODV
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La fattoria Tent of Nations di Betlemme della famiglia Nassar, arabo cristiana, accoglie persone da tutto il mondo. Dialogo e collaborazione seguono il principio “Ci rifiutiamo di essere nemici“. Il coinvolgimento internazionale genera raccolti agricoli, relazioni valoriali e sviluppo della persona. Una realtà edificante in un contesto di occupazione. Carissimi tutti, è nata TON Italia ODV! Nella…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…