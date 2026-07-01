mercoledì, Luglio 1, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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TON

Tent of Nations: newsletter n.40. E’ nata TON Italia ODV

Amministratore08 mins

La fattoria Tent of Nations di Betlemme della famiglia Nassar, arabo cristiana, accoglie persone da tutto il mondo. Dialogo e collaborazione seguono il principio “Ci rifiutiamo di essere nemici“.  Il coinvolgimento internazionale genera raccolti agricoli, relazioni valoriali e sviluppo della persona. Una realtà edificante in un contesto di occupazione. Carissimi tutti, è nata  TON Italia ODV! Nella…

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