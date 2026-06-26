sabato, Giugno 27, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Tent of Nations: newsletter n.40. E’ nata TON Italia ODV

Amministratore08 mins
La fattoria Tent of Nations di Betlemme della famiglia Nassar, arabo cristiana, accoglie persone da tutto il mondo. Dialogo e collaborazione seguono il principio “Ci rifiutiamo di essere nemici“. 
Il coinvolgimento internazionale genera raccolti agricoli, relazioni valoriali e sviluppo della persona. Una realtà edificante in un contesto di occupazione.
Carissimi tutti,
è nata
 TON Italia ODV!

Nella ridefinizione geopolitica e militare in cui viviamo, con tregue inveritiere, colloqui diplomatici finora inefficaci e crisi umanitaria, economica e ambientale ancora irrisolte, alla domanda “cosa posso fare io per contribuire a volgere pensieri, azioni e desideri in una direzione trasformativa, nonostante il contesto troppo grande e incerto?
Trovate la risposta in

Un grazie di cuore alle persone che, assieme a Laura, hanno fondato un organo no profit volto alla solidarietà e allo sviluppo della consapevolezza del valore umano e del creato.
TON Italia ODV, continuativa al progetto Tent of Nations Italia – Qeshet, è strutturata con obiettivi relazionali:

Per farne parte bastano pochi click: accedi al menù Diventa socio, compila il format (la privacy è rispettata) e tesserati fin da subito versando la quota 2026. Ricorda di specificare in causale “Tesseramento 2026 di NOME COGNOME.

Iscriviti alla Newsletter se non la ricevi, o inoltra il link a chi ritieni opportuno.

Ton Italia ODV in attesa della registrazione al Runts.
Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è un registro digitale pubblico istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti non profit. Con la registrazione al Terzo Settore, si potrà accedere ad agevolazioni per tutte le persone coinvolte: dai beneficiari ai donatori (consolidati e occasionali), dal direttivo ai soci:

  • Le attività saranno tracciabili e in linea con lo statuto e la visione che traina il progetto della fattoria
  • Le donazioni (erogazioni liberali) godranno della detrazione fiscale
  • La famiglia Nassar, le attività della fattoria e dell’associazione saranno supportate per un bene che va oltre i muri e i conflitti: sia quelli causati dalle occupazioni, sia quelli che risiedono nel nostro vissuto e che stiamo ancora affrontando.

Tale virtù, alimentata dalla relazione, non può far altro che promuovere un senso di appartenenza ai principi dei valori umani e del creato, affinché ciascuno, nella propria vita, rifiuti l’odio verso il diverso, il vittimismo verso le proprie paure e la fuga da quello che sembra più grande di noi.
Ponti di relazione.

E siccome chi ben comincia è a metà dell’opera, siete invitati al live con Daoud Nassar

Tent of Nations oggi. Aggiornamenti dalla fattoria.

Giovedì 25 giugno 2026 ore 20.30.
Link per accedere: canale YouTube TON Italia ODV
ti aspettiamo!
Il fil rouge dal 2010 ad oggi

Nel 2010 Laura conosce Daoud Nassar. Torna in fattoria come volontaria e crea una pagina FB dedicata. Nel 2013 Daoud le chiede “ti va di aiutarmi dall’Italia?” Non sapendo che fare, contatta Bill di “Fotonna” – nord America e Meta di Vrienden TON – Olanda (La nostra rete). Con l’aiuto di Nicola, struttura e pubblica le prime Newsletter con un piccolo database di mail. Nel 2016 Daoud arriva per la prima volta in Italia. Da allora, Laura organizza incontri sul territorio nazionale. Poi, il supporto di Liber ODV per la gestione delle prime donazioni. Dal 2017 iniziano le richieste di persone che vogliono andare in fattoria (Newsletter4Newsletter6). Nel 2019 nasce il sito italiano e si aggiunge il profilo Instagram. Nel corso degli anni, volontari e pellegrini chiedono una mediazione per andare da Daoud e giornalisti cercano un’intervista. Durante la pandemia, Daoud tiene incontri online, tra cui una plenaria interdisciplinare dell’ateneo Sapienza di Roma. Nel 2023 Daoud è invitato al Convegno Pacem in Terris della CEI (dal min 44’) e nel 2024 al Convegno nazionale di ACLI Italia: il suo intervento riceve una standing ovation di oltre 500 responsabili nazionali e regionali.
La storia dei Nassar è andata in onda su Rai 3, su TV2000 (dal min 14’20) e su canali regionali. Articoli e interviste si susseguono periodicamente (Dicono di noi).
Daoud ha incontrato personalmente papa Francesco, il cardinal Zuppi e il cardinal Gugerotti in Vaticano.
Dalla 1^ Newsletter, i riceventi oggi sono oltre 1.000 moltiplicati per N, considerando i followers nel web. Si è creata una community che rifiuta di essere nemica e incarna l’atteggiamento di chi sa che può fare la differenza, che da soli non si va da nessuna parte e che in relazione si può scatenare un’energia potente.
Progetto Frantoio
Lanciato nel 2023 Newsletter27, siamo arrivati alla fase conclusiva!
Le difficoltà non sono poche: come produrre olio in fattoria, priva di elettricità e acqua corrente? Dove trovare un frantoio meccanico, di media capacità e dall’uso manuale? Come farlo arrivare a destinazione?
Dopo vari tentativi, grazie a Marco -incontrato durante il tour di Daoud nel 2025- nuovi contatti hanno creato un varco. Verrete aggiornati a progetto concluso.

Tuttavia, è importante condividere un dettaglio fondamentale:
Presi tutti gli accordi con gli organizzatori, la somma delle donazioni per la fattoria sul conto di Liber ODV non arrivava al quorum necessario: mancavano circa 3-4.000€. Lo scorso aprile, era partita la richiesta di aiuto tramite un post sui social e una telefonata a Daoud. In poche settimane, è stata colmata la mancanza! Sono arrivate donazioni da tutt’Italia: da Catania ad Aosta, da associazioni, gruppi di amici e singole persone (una ragazza per il suo compleanno ha organizzato una colletta, in sostituzione dei regali!). Ringrazio di cuore la Comunità di Longuelo, gli amici gesuiti e bolognesi, ogni singola persona che ha contribuito.
Sono arrivati aiuti anche a Daoud dall’Europa per agevolare la gestione in loco.

Guardando come si è risolta la sfida nel recuperare in poco tempo la considerevole somma mancante, è facile scorgere segni di una Provvidenza da seguire senza esitazioni e di un Bene concreto che ci sta indicando la strada giusta. Arricchisce sé e gli altri, creando atteggiamenti potenti e trasformativi. Grazie a ognuno di voi!

Nonostante il contesto intimidisca dal prendere iniziative di questo genere, il frantoio non è un desiderio che Daoud vuole per se stesso, ma per dimostrare che una soluzione e una speranza diversa dall’occupazione, dalla paura violenta e dall’odio è realizzabile da chiunque.
Ciò che conta
10 anni fa, nel 2016 si festeggiavano 100 della fattoria: 80 persone da tutto il mondo hanno vissuto un programma intenso di workshop, celebrazioni, musica e del buon cibo!
C’erano tutti: mamma Meladeh, Daoud e tutti i suoi fratelli e sorelle, i nipoti, la moglie Jihan e i suoi 3 figli, Bill di Fotonna (USA), Meta di Vrienden TON (NL), Laura di TON Italia, Ilse dalla Svizzera – la 1^ volontaria in assoluto, Johannes dalla Germania che ha vissuto in fattoria 1 anno interno, e i giovani di Betlemme nello spettacolo finale.
Dal 1916, dopo 3 occupazioni, di cui l’ultima con in corso un conflitto disumano da qualsiasi prospettiva lo si guardi, in una lotta legale infinita, in espropriazioni di campi a valle e nella costruzione di nuovi quartieri illegali a ridosso della proprietà…
Tent of Nations è ancora lì.

Mentre stai leggendo questa newsletter, ci sono volontari che stanno lavorando la terra assieme ai Nassar.

Solo i folli hanno desideri irrealizzabili. Solo i folli li realizzano.
La follia di Tent of Nations compie 110 anni quest’anno. Tutto ciò che rappresenta la fattoria di Daoud è ancora lì, assieme a tutti noi che compartecipiamo ad essa.
“Peace is a bridge to understanding. I can’t forget what we’re all going through, but I can forgive. I need to forgive in order to move forward.” (Daoud Nassar, May 2026)
“La pace è un ponte verso la comprensione. Non posso dimenticare cosa tutti noi stiamo subendo, ma posso perdonare. Ho bisogno di perdonare per poter andare avanti.”

La comprensione è l’obiettivo, la pace è la conseguenza!
“Comprendere” si realizza solo se ogni persona è predisposta a “stare” con mente e cuore aperti, accoglienti e scaltri.
Laura, Davide, Monica, Fabio, Francesca, Claudio, Maria Giulia      
TON Italia ODV
TON ITALIA ODV realizza ponti di relazione ispirata da “Tent of Nations – People building Bridges” della famiglia Nassar. Trovi tutte le informazioni qui TON Italia ODV – Diventa socio
Puoi supportare i progetti, tramite donazioni a Banca Etica
Beneficiario “TON ITALIA ODV”
Causale: “Donazione progetti” –  IBAN: IT38 N050 1811 7000 0002 0000 843   
DONA ORA

Le donazioni saranno devolute ai progetti legati a Tent of Nations, secondo le priorità dell’associazione unitamente a Daoud Nassar, nel perseguire la promozione e salvaguardia dei basilari diritti umani attraverso tutte le attività promosse da Tent of Nations e TON Italia ODV.

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