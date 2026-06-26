Tent of Nations: newsletter n.40. E’ nata TON Italia ODV

è nata
TON Italia ODV!
Nella ridefinizione geopolitica e militare in cui viviamo, con tregue inveritiere, colloqui diplomatici finora inefficaci e crisi umanitaria, economica e ambientale ancora irrisolte, alla domanda “cosa posso fare io per contribuire a volgere pensieri, azioni e desideri in una direzione trasformativa, nonostante il contesto troppo grande e incerto?”
Trovate la risposta in
Un grazie di cuore alle persone che, assieme a Laura, hanno fondato un organo no profit volto alla solidarietà e allo sviluppo della consapevolezza del valore umano e del creato.
TON Italia ODV, continuativa al progetto Tent of Nations Italia – Qeshet, è strutturata con obiettivi relazionali:
Per farne parte bastano pochi click: accedi al menù Diventa socio, compila il format (la privacy è rispettata) e tesserati fin da subito versando la quota 2026. Ricorda di specificare in causale “Tesseramento 2026 di NOME COGNOME”.
Iscriviti alla Newsletter se non la ricevi, o inoltra il link a chi ritieni opportuno.
Ton Italia ODV in attesa della registrazione al Runts.
Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è un registro digitale pubblico istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti non profit. Con la registrazione al Terzo Settore, si potrà accedere ad agevolazioni per tutte le persone coinvolte: dai beneficiari ai donatori (consolidati e occasionali), dal direttivo ai soci:
- Le attività saranno tracciabili e in linea con lo statuto e la visione che traina il progetto della fattoria
- Le donazioni (erogazioni liberali) godranno della detrazione fiscale
- La famiglia Nassar, le attività della fattoria e dell’associazione saranno supportate per un bene che va oltre i muri e i conflitti: sia quelli causati dalle occupazioni, sia quelli che risiedono nel nostro vissuto e che stiamo ancora affrontando.
Tale virtù, alimentata dalla relazione, non può far altro che promuovere un senso di appartenenza ai principi dei valori umani e del creato, affinché ciascuno, nella propria vita, rifiuti l’odio verso il diverso, il vittimismo verso le proprie paure e la fuga da quello che sembra più grande di noi.
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…