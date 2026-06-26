Tent of Nations: newsletter n.40. E’ nata TON Italia ODV

Lanciato nel 2023 Newsletter27 , siamo arrivati alla fase conclusiva!Le difficoltà non sono poche: come produrre olio in fattoria, priva di elettricità e acqua corrente? Dove trovare un frantoio meccanico, di media capacità e dall’uso manuale? Come farlo arrivare a destinazione?Dopo vari tentativi, grazie a Marco -incontrato durante il tour di Daoud nel 2025- nuovi contatti hanno creato un varco. Verrete aggiornati a progetto concluso.

Tuttavia, è importante condividere un dettaglio fondamentale:

Presi tutti gli accordi con gli organizzatori, la somma delle donazioni per la fattoria sul conto di Liber ODV non arrivava al quorum necessario: mancavano circa 3-4.000€. Lo scorso aprile, era partita la richiesta di aiuto tramite un post sui social e una telefonata a Daoud. In poche settimane, è stata colmata la mancanza! Sono arrivate donazioni da tutt’Italia: da Catania ad Aosta, da associazioni, gruppi di amici e singole persone (una ragazza per il suo compleanno ha organizzato una colletta, in sostituzione dei regali!). Ringrazio di cuore la Comunità di Longuelo, gli amici gesuiti e bolognesi, ogni singola persona che ha contribuito.

Sono arrivati aiuti anche a Daoud dall’Europa per agevolare la gestione in loco.

Guardando come si è risolta la sfida nel recuperare in poco tempo la considerevole somma mancante, è facile scorgere segni di una Provvidenza da seguire senza esitazioni e di un Bene concreto che ci sta indicando la strada giusta. Arricchisce sé e gli altri, creando atteggiamenti potenti e trasformativi. Grazie a ognuno di voi!

Nonostante il contesto intimidisca dal prendere iniziative di questo genere, il frantoio non è un desiderio che Daoud vuole per se stesso, ma per dimostrare che una soluzione e una speranza diversa dall’occupazione, dalla paura violenta e dall’odio è realizzabile da chiunque.