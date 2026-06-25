La vita ricostruita dai frammenti: tre storie di sopravvivenza a Gaza

Le persone si sono adattate utilizzando strumenti improvvisati, riparando oggetti domestici e soluzioni di fortuna per le attività quotidiane.

Umm Mohammed

Umm Mohammed Abd Al-Dayem, 42 anni, è madre di cinque figli e parte di una famiglia di sette persone. È originaria di Beit Hanoun, nel nord della città di Gaza, e ha dovuto evacuare il primo giorno del genocidio.

“La mia casa è stata completamente distrutta e non ho avuto nemmeno la possibilità di visitare il mio quartiere, perché è sotto controllo militare israeliano all’interno della linea gialla”, racconta Umm Mohammed.

Nel suo primo mese di esilio forzato a Deir Al-Balah, il figlio Ahmed raccoglieva legna nella zona di Al-Zawayda.

“Comprare pane era difficile, perché le panetterie erano sovraffollate da migliaia di civili sfollati. Così mio figlio cercava qualsiasi cosa per accendere il fuoco e permettermi di cuocere del pane”, spiega.

Quando il numero di persone in fuga verso sud ha reso impossibile trovare legna, il marito Omar ha costruito un forno in argilla per la moglie.

“Riuscivo ad accendere il fuoco nel forno usando plastica e vestiti strappati”, racconta.

A causa della grave carenza d’acqua, Umm Mohammed ha scoperto un nuovo modo per pulire le pentole. Un giorno, troppo malata per lavare la pentola usata, il giorno dopo ha notato che la cenere aveva impedito al fumo e alla fuliggine di aderire alla superficie metallica. Da allora, copre sempre le pentole con la cenere durante la cottura.

Col tempo, a causa della violenza continua e dell’impossibilità di tornare a casa, le condizioni temporanee sono diventate permanenti. Il forno in argilla ha smesso di funzionare.

“Mio marito non è riuscito a costruirne un altro perché il cemento non esiste nella Striscia”, spiega. Il cemento era necessario per la base interna su cui si posiziona l’impasto. Omar ha quindi riutilizzato una grande lattina metallica di olio da cucina, praticando fori ai lati per l’aria e un’apertura frontale per inserire legna, carta e plastica.

“Cerchiamo di riutilizzare tutto quello che abbiamo per vivere in modo dignitoso”, aggiunge Umm Mohammed. “Lavo i barattoli vuoti di marmellata e li uso come bicchieri perché gli utensili costano troppo. Quando un contenitore d’acqua si è bucato, mio marito lo ha tagliato a metà e io uso la parte integra come bacinella per lavare le stoviglie.”

Abdulrahman Shallah

Abdulrahman Shallah, 20 anni, che vive con il padre ferito e la sorella, ha trascorso un anno e mezzo nel nord di Gaza cercando legna tra edifici distrutti e zone disabitate.

“Nella parte nord trovare legna non era difficile; trovare cibo era la cosa più difficile”, dice.

“Mentre eravamo sfollati nel quartiere di Al-Shuja’iyya, mio padre ha trovato un uomo che vendeva un pollo al mercato e ha potuto comprarlo.” Tuttavia, la famiglia non aveva strumenti adatti per tagliare la legna e ha usato pezzi di cemento trovati tra le macerie.

“Mio fratello è andato a tagliare la legna per permettere a mia madre di cucinare. Non avevamo un martello, così lanciava pezzi di cemento da 50 chili per rompere il legno. All’improvviso, un frammento ha colpito e ferito la sua mano. Invece di condividere quel pasto, abbiamo passato la giornata in ospedale.”

Quando le forze israeliane hanno attaccato la loro casa distruggendola e uccidendo la madre di Abdulrahman, il resto della famiglia si è spostato nel sud di Gaza. Non potendo portare nulla, hanno riutilizzato qualsiasi cosa trovassero.

“Usavamo contenitori di cibo in scatola per raccogliere acqua e bottiglie di plastica vuote come vasi per coltivare verdure”, racconta.

Nel sud, la legna è diventata impossibile da trovare e andava comprata.

“Un chilo di legna, che prima costava circa 1 dollaro, oggi costa circa 5 dollari”, spiega. “Devo cercare qualsiasi cosa disponibile per accendere il fuoco.

Ahmed Obeid

Ahmed Obeid, 26 anni, padre di due bambini, ha perso la casa e il negozio di materiali edili nel sud di Gaza.

“Prima del genocidio avevo tutti gli strumenti necessari per riparare qualsiasi cosa si rompesse”, racconta.

Quando le forze israeliane hanno distrutto la sua casa e il suo negozio, si è trovato ad affrontare le stesse difficoltà di molti altri a Gaza. Gli servivano corde per fissare la tenda. Anche se un tempo il suo negozio era pieno di questi materiali, ora non ha nulla e i prezzi sono aumentati drasticamente.

“Un metro di corda, che prima costava circa 0,30 dollari, ora mi costa 1,30 dollari, quindi devo usare alternative”, spiega.

Come altri che improvvisano con ciò che resta dopo i bombardamenti, Ahmed riutilizza materiali danneggiati.

“Ho notato che c’erano molti cavi di ricarica rotti, così ho iniziato a usarli come corde”, dice. “Li uso per fissare i teli della tenda e per chiudere i sacchetti di plastica con i miei beni.”

Come tutti nella Striscia, non può permettersi di comprare ogni giorno diversi chili di legna, quindi deve trovare alternative. Bruciare plastica rilascerebbe sostanze tossiche pericolose per la salute, quindi le famiglie faticano a trovare modi sicuri per cucinare.

“Ho sviluppato un semplice sistema per il fuoco usando piccole ventole come quelle dei laptop, grandi lattine vuote di olio e batterie a bassa potenza o power bank. Ho creato un punto fuoco che consuma poca legna”, spiega. “Dato che serve a tutti, persone da tutta la Striscia vengono a comprare la stufa improvvisata che ho creato.”