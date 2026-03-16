volantino boicottaggio

Pubblichiamo il volantino aggiornato a marzo 2026 con gli obiettivi di boicottaggio di BDS ITALIA. BDS Italia è un movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l’occupazione e l’apartheid israeliane, costituito da associazioni e gruppi in tutta Italia che hanno aderito all’appello della società civile palestinese del 2005 e promuovono campagne e iniziative BDS…