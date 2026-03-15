domenica, Marzo 15, 2026

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Volantino BDS Italia marzo 2026- Guida al boicottaggio di prodotti e aziende

Amministratore01 mins

Pubblichiamo il volantino aggiornato a marzo 2026 con gli obiettivi di boicottaggio di BDS ITALIA.

BDS Italia è un movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l’occupazione e l’apartheid israeliane, costituito da associazioni e gruppi in tutta Italia che hanno aderito all’appello della società civile palestinese del 2005 e promuovono campagne e iniziative BDS a livello nazionale e locale. Il movimento BDS sostiene la parità di diritti per tutte e tutti e perciò si oppone ad ogni forma di razzismo, fascismo, sessismo, antisemitismo, islamofobia, discriminazione etnica e religiosa.

SCARICA il volantino in formato PDF

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