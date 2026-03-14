Martedì 24 marzo 2026 alle ore 18:30 a Venezia Mestre presso il cinema Dante verrà proiettato il film “To a land unknown”.

To a Land Unknown, il film diretto dal regista palestinese Mahdi Fleifel, vede protagonisti due cugini palestinesi, Chatila e Reda (Mahmood Bakri e Aram Sabbah). Dopo essere fuggiti dal campo profughi in Libano dove si trovavano con le famiglie, sono giunti ad Atene. Il loro obiettivo è arrivare in Germania ma finché non riescono a comprare dei documenti falsi, i due rimarranno bloccati in Grecia. Ecco perché stanno risparmiando per raggiungere la somma necessaria.

Reda però ha un grave problema di tossicodipendenza che lo porta a spendere tutti i soldi risparmiati con tanta fatica. Chatila è disperato e decide di ricorrere a un piano molto pericoloso per recuperare il denaro, prendere in ostaggio delle persone fingendosi degli smugglers.

La proiezione del film si svolge all’interno del festival della rotta balcanica che si tiene a Venezia dal 17 al 27 marzo 2026. Potete trovare a questo link il programma dettagliato degli eventi