Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite.

Foto di copertina: Le forze di soccorso e di emergenza israeliane sul luogo in cui sono caduti i frammenti di un missile balistico lanciato dall’Iran a Yehud, il 9 marzo 2026. (Chaim Goldberg/Flash90)

Di Oren Ziv

Non potendo pubblicare dettagli sugli impatti o sulle intercettazioni dei missili iraniani, i giornalisti locali e internazionali faticano a raccontare tutta la storia.

Dall’inizio della guerra con l’Iran, l’esercito israeliano ha imposto rigide norme di censura ai media locali e internazionali che operano all’interno del Paese, limitando fortemente la capacità dei giornalisti di documentare la situazione sul campo.

Ai giornalisti e alle emittenti è vietato pubblicare la posizione esatta dei punti di impatto dei missili iraniani, o anche solo filmare o fotografare l’entità dei danni in modo tale da rivelarne l’ubicazione — restrizioni concepite, secondo le parole del capo della censura militare, il colonnello Netanel Kula, «per impedire di fornire assistenza al nemico in tempo di guerra».

Al di fuori dei periodi di guerra, la legge israeliana conferisce già al censore militare l’autorità di impedire la pubblicazione di determinate informazioni, anche a posteriori. Ciò può includere aspetti relativi agli accordi sulle armi o alle attività di intelligence di Israele, oltre ad altri argomenti legati alla sicurezza.

Ma proprio come era avvenuto durante la «guerra dei 12 giorni» dello scorso giugno, la censura ha inasprito le restrizioni nell’ambito dell’attuale conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. La polizia ha già arrestato diversi giornalisti ritenuti responsabili di aver violato tali norme di censura.

In un documento non classificato pubblicato il 5 marzo, Kula ha ordinato ai giornalisti di sottoporre alla censura, per la revisione prima della pubblicazione, qualsiasi materiale relativo ai seguenti argomenti: questioni operative, intelligence, preparazione difensiva, siti colpiti in Israele, gestione degli armamenti (comprese le scorte di munizioni e intercettori, la prontezza operativa di velivoli e sistemi di difesa aerea, nonché l’impiego e l’uso di armamenti speciali e classificati) e vulnerabilità operative in difesa e in attacco.

“Occorre prestare attenzione anche alla pubblicazione di materiale visivo, come fotografie e video, che deve essere sottoposto a revisione preventiva”, ha aggiunto Kula.

Queste restrizioni hanno creato situazioni assurde per i giornalisti. In un caso di cui è a conoscenza +972 Magazine, un missile iraniano ha colpito il bersaglio, mentre alcuni frammenti hanno colpito una struttura scolastica nelle vicinanze. Eppure ai media è stato permesso di riferire solo di quest’ultimo episodio, senza poter nemmeno menzionare il primo né ispezionare i danni.

In un altro caso, i giornalisti stavano documentando i danni a un edificio residenziale quando un uomo, probabilmente impiegato presso un’agenzia di sicurezza, ha chiesto alla polizia di ordinare ai giornalisti presenti di non filmare il vero obiettivo dell’attacco, che si trovava alle loro spalle. L’agente ha risposto che i giornalisti non se ne sarebbero accorti se non glielo avessero detto, dato che la maggior parte dei danni riguardava l’edificio civile.

Diversi membri del personale di alto livello di organizzazioni mediatiche internazionali operanti in Israele hanno dichiarato a +972 che le restrizioni imposte dalla censura hanno reso difficile mantenere le normali routine di cronaca.

Un esempio riguarda le riprese in diretta di panoramiche di città come Tel Aviv e Gerusalemme che le agenzie di stampa internazionali forniscono alle emittenti di tutto il mondo. Durante gli attacchi missilistici iraniani, alle agenzie è vietato mostrare da dove vengono lanciati i missili intercettori israeliani, il che significa che devono interrompere la trasmissione oppure inclinare la telecamera verso il basso, in direzione della strada, in modo che lo skyline non sia visibile.

Un alto funzionario di un’agenzia di stampa ha dichiarato che, dopo aver interrotto la diretta, a volte inviano le riprese dei missili in arrivo e delle intercettazioni al censore per l’approvazione. Il censore ha vietato la pubblicazione di diversi di questi filmati, tra cui un’intercettazione fallita e un frammento di missile che continua la sua traiettoria.

Il censore ha anche respinto le fotografie che mostrano i lanci degli intercettori, comprese le immagini notturne a lunga esposizione che non rivelano le posizioni precise.

«È difficile capire cosa stia realmente accadendo», ha spiegato un alto dirigente di un organo di stampa straniero che opera in Israele. «In molti casi riceviamo rapporti ufficiali secondo cui non ci sono stati attacchi o danni, per poi scoprire in seguito che un obiettivo è stato colpito. Non possiamo riportare né confermare la notizia, quindi non sappiamo se sia successo o meno.

«Abbiamo una comprensione parziale della realtà sul campo», ha ammesso l’alto dirigente. «La nostra copertura della guerra non è veritiera.»

«Il personale di sicurezza mascherato mi ha detto cosa non dovevo filmare»

Le critiche alle norme di censura più severe non si limitano ai media internazionali. La sera dell’11 marzo, Hezbollah ha lanciato la raffica di razzi più intensa dall’inizio della guerra con l’Iran; i media israeliani ne erano a conoscenza in anticipo, ma è stato loro vietato di pubblicare la notizia.

«Il censore ha respinto le informazioni che avevo ricevuto questa sera sulla possibilità che Hezbollah potesse tentare di intensificare i propri attacchi contro Israele», ha scritto quella notte Nitzan Shapira di Channel 12. «Più tardi, in serata, le stesse informazioni sono state pubblicate dalla CNN, e solo allora abbiamo potuto riportarle.

“Questo è esattamente il problema di questo comportamento”, ha continuato. “Invece che i residenti dello Stato di Israele ricevano informazioni in tempo reale che potrebbero aiutarli a prepararsi e a organizzarsi in modo elementare, le informazioni sono state censurate, e l’opinione pubblica israeliana si ritrova ancora una volta ad essere informata dai media americani. Una situazione assurda.”

La mattina seguente, il portavoce dell’IDF si è scusato, affermando che era stato «un errore non tenere informato il pubblico».

Come nella precedente guerra con l’Iran, anche questa volta alcuni giornalisti sono stati fermati mentre svolgevano il proprio lavoro. Due giornalisti di CNN Türk sono stati trattenuti per breve tempo mentre trasmettevano in diretta nei pressi della Kirya, il quartier generale militare israeliano a Tel Aviv.

In uno dei luoghi colpiti da un missile a Ramat Gan, a est di Tel Aviv, ho visto membri della squadra di sicurezza civile locale — uno delle centinaia di gruppi di volontari armati che il governo israeliano ha istituito dopo gli attacchi del 7 ottobre per potenziare l’attività di polizia — controllare le credenziali dei giornalisti, anche se la polizia li aveva già autorizzati. «Assicuriamoci che qui non ci siano spie», ha gridato il comandante della squadra ai suoi colleghi.

Il comandante ha tuttavia ammesso di non avere alcun controllo sui cittadini comuni che riprendono con i propri telefoni e diffondono i filmati sui social media.

La scorsa settimana, in un altro luogo colpito nel centro di Israele, un uomo che sosteneva di essere un volontario della polizia ha chiesto di vedere i tesserini stampa dei giornalisti. Dopo aver identificato un residente palestinese di Gerusalemme Est che lavora per un’emittente straniera, lo ha accusato — senza prove — di trasmettere le coordinate dei luoghi colpiti dai missili.

Durante la guerra dell’estate scorsa, l’attivista di destra noto come “The Shadow” e i membri della sua squadra di sicurezza civile hanno illegalmente trattenuto giornalisti stranieri e palestinesi in un luogo colpito a Tel Aviv. Le autorità hanno successivamente ordinato loro di non interferire con i giornalisti.

“Dopo due anni e mezzo di guerra, compresa quella con l’Iran in estate, sai già cosa puoi e non puoi documentare, e cosa verrà respinto dalla censura”, ha spiegato un altro giornalista di un’agenzia internazionale.

«L’estate scorsa ho pubblicato un servizio da un luogo colpito, ma la censura ci ha chiamati ordinandoci di rimuoverlo», ha proseguito il giornalista. «Così ora, quando arrivo sul luogo dell’impatto di un missile, quasi automaticamente documento e riporto solo ciò che so essere consentito».

Una mattina durante questa guerra, ha aggiunto il giornalista, «sono arrivato in uno dei luoghi colpiti durante la notte nel centro di Israele, e del personale di sicurezza in tenuta antisommossa è venuto a dirmi cosa non dovevo filmare».

A causa delle restrizioni, i giornalisti devono trovare modi creativi per diffondere le informazioni al pubblico. La sera del 10 marzo, Hezbollah ha lanciato due razzi su Israele; mentre ai media era vietato pubblicare i luoghi degli impatti, alcuni, tra cui Ynet, hanno citato una dichiarazione di Hezbollah in cui si affermava di aver preso di mira una stazione satellitare vicino a Beit Shemesh, e hanno incluso un video condiviso da Hezbollah che era stato preso dai social media.

Alcuni giornalisti hanno tuttavia osservato che questa volta la censura sembra meno rigida rispetto alla «guerra dei 12 giorni» della scorsa estate e che l’atmosfera nelle strade è in qualche modo diversa — forse perché gli attacchi iraniani hanno causato un numero minore di vittime israeliane.

«L’anno scorso, l’umore dell’opinione pubblica è sembrato a un certo punto un po’ più ostile, con attivisti di destra che sostenevano che Al Jazeera e altri stessero trasmettendo da luoghi in cui non avrebbero dovuto trovarsi», ha raccontato a +972 un giornalista che lavora per un’agenzia di stampa internazionale. «Ricordo che la polizia controllava i tesserini dei giornalisti dopo che avevamo filmato le conseguenze di un attacco perché erano stati provocati da un attivista di destra. Ma questa volta non ho visto nulla di simile».