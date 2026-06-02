tratto da: https://www.pressenza.com/it/2021/01/africa-webinar-dire-nigrizia-presidenti-a-vita-liberate-i-giovani/ 13.01.2021 – Agenzia DIRE (Foto di Matteo Villani via flickr.com) Liberate i giovani, perchè loro possano liberare l’Africa, dandole un futuro di diritti umani e opportunità: è l’appello giunto da un webinar animato da intellettuali, mediatori e attivisti, organizzato dall’agenzia Dire insieme con la rivista Nigrizia. Il primo a intervenire, in videocollegamento da Londra, è…