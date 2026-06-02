martedì, Giugno 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

webinar

11 giugno – h 10:00 / Raccontare il genocidio, webinar per giornalisti

Amministratore01 mins

Giovedì 𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 2026, ore 10-11 📍 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 su Zoom ➡ Partecipazione 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚, previa iscrizione: https://bit.ly/webinar_RaccontareGenocidio 👥 𝐏𝐞𝐫: giornalisti, professionisti della comunicazione, ma anche chiunque sia curioso dei temi trattati 💬 Con 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒗𝒚, giornalista israeliano, 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒐, giornalista. Modera 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒖𝒄𝒄𝒊, giornalista Ci sono momenti della Storia dell’umanità che 𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐨…

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Africa, webinar Dire-Nigrizia: PRESIDENTI A VITA, LIBERATE I GIOVANI

Admin04 mins

tratto da: https://www.pressenza.com/it/2021/01/africa-webinar-dire-nigrizia-presidenti-a-vita-liberate-i-giovani/ 13.01.2021 – Agenzia DIRE (Foto di Matteo Villani via flickr.com) Liberate i giovani, perchè loro possano liberare l’Africa, dandole un futuro di diritti umani e opportunità: è l’appello giunto da un webinar animato da intellettuali, mediatori e attivisti, organizzato dall’agenzia Dire insieme con la rivista Nigrizia. Il primo a intervenire, in videocollegamento da Londra, è…

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