11 giugno – h 10:00 / Raccontare il genocidio, webinar per giornalisti
Giovedì 𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 2026, ore 10-11 📍 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 su Zoom ➡ Partecipazione 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚, previa iscrizione: https://bit.ly/webinar_RaccontareGenocidio 👥 𝐏𝐞𝐫: giornalisti, professionisti della comunicazione, ma anche chiunque sia curioso dei temi trattati 💬 Con 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒗𝒚, giornalista israeliano, 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒐, giornalista. Modera 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒖𝒄𝒄𝒊, giornalista Ci sono momenti della Storia dell’umanità che 𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐨…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie